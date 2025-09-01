A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma delle chiusure del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, secondo il seguente programma:
-dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 settembre;
-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 in direzione di Monza e rientrare in A4 a Monza.