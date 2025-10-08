A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 8 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Seriate;

verso Brescia: Ponte Oglio;

-dalle 23:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Seriate, verso Milano.

Si ricorda la suddetta chiusura dell’entrata della stazione di Grumello, in entrambe le direzioni.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: viale Lega Lombarda, SP91, via Pastrengo, immettersi poi sulla Tangenziale sud e rientrare in A4 alla stazione di Seriate;

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Grumello, in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate, al km 179+100, o di Ponte Oglio, al km 191+000; -dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Grumello, in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Seriate;

verso Brescia: Ponte Oglio.