A4 MILANO-BRESCIA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TREZZO
Roma, 20 ottobre 2025- In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Trezzo, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 20, alle 5:00 di martedì 21 ottobre.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, nelle tre notti di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con orario 21:00-5:00, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Cavenago;
verso Brescia: Capriate.