A4 MILANO-BRESCIA, A8 MILANO-VARESE, SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA E R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese, sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 5:00DI MARTEDI’ 17 MARZO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

proseguire sulla A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest e raggiungere quindi la A8, per riprendere il proprio itinerario verso Varese;

proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho, uscire al primo svincolo e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest, entrare in A50 e proseguire poi sulla A8, verso Varese;

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa (R20), verso Milano Viale Certosa.

In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, seguire le indicazioni per Fiera in direzione di Rho/A50 Tangenziale ovest e entrare dal nodo Fiera Milano verso Milano, seguendo poi le indicazioni per Milano città.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho.

In alternativa, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.

In alternativa, uscire allo svincolo di Cascina Merlata ed entrare in A4 verso Brescia attraverso il nodo di Pero.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO

Sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A4 verso Torino, uscire a Pero ed entrare in A8 allo svincolo di Cascina Merlata.

In ulteriore alternativa, immettersi in A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano, rientrare dallo stesso svincolo verso Milano e proseguire sulla A8, direzione Varese.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 5:00 DI SABATO 21 MARZO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Monza.

In alternativa, uscire allo svincolo Fiera Milano verso la direttrice Rho, uscire poi a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza/A52 Tangenziale nord.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa seguire le indicazioni per Rho, lungo il Raccordo Fiera di Milano (R37), uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8 verso Milano.