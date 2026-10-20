A4 MILANO-BRESCIA, A8 MILANO-VARESE E SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 20 ottobre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sull’SC1 Raccordo Milano Viale Certosa, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 22:00 di questa sera, martedì 20, alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-annullamento chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia; di conseguenza, saranno regolarmente aperte le entrate, in entrambe le direzioni, degli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni e regolarmente accessibile l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto;

-annullamento chiusura uscita svincolo di Cormano, per chi proviene da Brescia.

Sulla A8 Milano-Varese:

– annullamento chiusura, per chi proviene da Varese, del Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

Sull’SC1 Raccordo Milano Viale Certosa:

-annullamento chiusura, per chi proviene da Milano, del Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.