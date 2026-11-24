A4 MILANO-BRESCIA, A8 MILANO-VARESE E SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE
A4 MILANO-BRESCIA, A8 MILANO-VARESE E SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE
Sulla A4 Milano-Brescia
-sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1), verso Milano.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia, uscire a Cormano e seguire le indicazioni sulla viabilità ordinaria per Milano città;
-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sul Raccordo Milano viale Certosa/A4 (R20), verso Milano viale Certosa.
In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, uscire a Pero e rientrare dallo stesso svincolo verso Brescia, per seguire poi le indicazioni lungo la viabilità ordinaria per Milano città.
Sulla A8 Milano-Varese:
-per chi proviene da Varese, sarà chiuso il Ramo di immissione sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1), verso Milano.
Dopo la deviazione obbligatoria in A4 verso Brescia, uscire a Cormano e seguire le indicazioni sulla viabilità ordinaria per Milano città.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 NOVEMBRE
Sul Raccordo Milano viale Certosa (SC1):
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Torino.
In alternativa, proseguire in A8 Milano-Varese, uscire dal nodo Fiera verso la direttrice Rho, percorrere la A52 Tangenziale nord e la A50 Tangenziale ovest, per immettersi in A4 verso Torino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.