A4 MILANO-BRESCIA, A8 MILANO VARESE E R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 2 DICEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

proseguire sulla A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest ed entrare in A8 verso Varese attraverso il nodo Milano Ghisolfa;

anticipare l’uscita in A4 allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo Milano Viale Certosa in direzione A8/Varese;

proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho, uscire al primo svincolo, seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest ed entrare poi sulla A50, fino a raggiungere la A8.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 4 DICEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho e Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Rho, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, immettersi sulla SR1 e prendere la prima uscita verso Rho/ Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria prendere la prima uscita verso Fiera Milano/A4/Pero/SS33/Centro commerciale Merlata, immettersi sulla Complanare di Pero verso Torino, seguire poi le indicazioni per SS33 del Sempione ed entrare sul Raccordo Fiera di Milano (R37), verso Rho;

verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, immettersi sulla SR1 e prendere la prima uscita verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/ Merlata/ A4, alla rotatoria prendere la terza uscita verso A A8/A9, immettersi sulla SR1, sulla A8 in direzione Varese ed entrare sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza attraverso il nodo Fiera Milano.

Sul Raccordo Fiera di Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera di Milano verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Monza;

-sarà chiusa l’entrata di Mazzo di Rho verso la A50 Tangenziale ovest di Milano e l’uscita per chi proviene da Monza.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo Fiera Milano est sud, di competenza SATAP, o lo svincolo di Baranzate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 5 DICEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho e Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Rho, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, immettersi sulla SR1 e prendere la prima uscita verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria prendere la prima uscita verso Fiera Milano/A4/ Pero/SS33/Centro commerciale Merlata, immettersi sulla Complanare di Pero verso Torino, seguire poi le indicazioni per SS33 del Sempione ed entrare sul Raccordo Fiera di Milano (R37), verso Rho;

verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, immettersi sulla SR1 e prendere la prima uscita verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, alla rotatoria prendere la terza uscita verso A A8/A9, immettersi sulla SR1, sulla A8 in direzione Varese ed entrare sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza attraverso il nodo Fiera Milano.

Sul Raccordo Fiera di Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera di Milano verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Monza;

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza e in uscita per chi proviene da Monza e dalla A50 Tangenziale ovest.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Monza: Baranzate;

in uscita per chi proviene da Monza/Tangenziale ovest, uscire allo svincolo Fiera Milano est sud, di competenza SATAP, o allo svincolo di Baranzate.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.