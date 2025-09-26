A4 MILANO-BRESCIA️: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E MONZA IN DIREZIONE MILANO

Roma, 26 Settembre 2025 – Alle 13:15 circa, sulla A4 Milano-Brescia️, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A58 TEEM e Monza, verso Milano a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 143, che è alimentato a gpl e sta perdendo il proprio carburante. Attualmente, si segnalano code all’altezza della deviazione obbligatoria sulla A58 TEEM.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Inoltre, in via precauzionale è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A52 Tangenziale nord di Milano e la TEEM in direzione Brescia. Attualmente di segnalano code all’altezza della deviazione obbligatoria sulla Tangenziale nord di Milano.

Gli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Milano, saranno deviati obbligatoriamente sulla A58 TEEM, successivamente potranno utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere l’area metropolitana di Milano.

Gli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Varese, Como o Torino, saranno deviati obbligatoriamente sulla A58 TEEM, e successivamente potranno utilizzare la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Sesto San Giovanni.

Gli utenti provenienti da Milano e diretti verso Brescia, saranno deviati obbligatoriamente sulla A50 Tangenziale nord di Milano, e successivamente percorrere la viabilità ordinaria con rientro in Autostrada alla stazione di Agrate sud.