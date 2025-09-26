A4 MILANO-BRESCIA️: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E MONZA IN DIREZIONE MILANO
Roma, 26 Settembre 2025 – Alle 16:45 circa, sulla A4 Milano-Brescia️, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A58 TEEM e Monza, verso Milano, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 143, ora rimosso.
Attualmente, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e nel tratto interessato si registrano code a tratti per traffico intenso.