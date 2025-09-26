A4 MILANO-BRESCIA️: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO E LA A58 TANGENZIALE ESTERNA DI MILANO IN DIREZIONE BRESCIA

RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO E MONZA IN DIREZIONE MILANO

Roma, 26 Settembre 2025 – Alle 14:30 circa, sulla A4 Milano-Brescia️, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A52 Tangenziale nord di Milano e la TEEM in direzione Brescia, precedentemente chiuso in via precauzionale a causa del mezzo in avaria che trasportava GPL, fermo in direzione opposta, verso Milano, all’altezza del km 143. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si segnalno accodamenti.

Resta chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A58 TEEM e Monza, verso Milano a causa del pesante in avaria all’altezza del km 143, che è alimentato a gpl. Attualmente, si segnalano 6 km di coda, all’altezza della deviazione obbligatoria sulla A58 TEEM.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia e sono in corso le operazioni per la rimozione del mezzo pesante.

Gli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Milano, saranno deviati obbligatoriamente sulla A58 TEEM, successivamente potranno utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere l’area metropolitana di Milano.

Per le lunghe percorrenze, agli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Varese, Como o Torino, si consiglia di percorre la A35 BREBEMI.