A4 MILANO-BRESCIA️: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA TREZZO E CAPRIATE IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 24 Marzo 2026 – Alle 19:00 circa, sulla A4 Milano-Brescia️, nel tratto compreso tra Trezzo e Capriate, in direzione Brescia, si registrano 5 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 159. Attualmente, il traffico transita su tre corsie.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Brescia si consiglia di uscire sulla A58 TEEM Tangenziale Est Esterna di Milano, percorrere la A35 BREBEMI e rientrare in autostrada a Bergamo.