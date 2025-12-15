A4 CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI MONZA-MILANO VIALE CERTOSA E CORMANO-MONZA

Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 15 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 16 DICEMBRE E DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 18 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Milano Viale Certosa, verso Torino. Si precisa che gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia, per effetto della contestuale chiusura del tratto Cormano-Monza verso Brescia di seguito indicata.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso A8/Varese-A9/Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho/Tangenziale ovest, seguendo le indicazioni per A8 Milano-Varese;

verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria a Monza, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho/Tangenziale ovest e immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Milano, per poi uscire a Cascina Merlata e immettersi in A4 attraverso lo svincolo di Pero.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord/Raccordo Fiera seguendo le indicazioni per A50 Tangenziale ovest verso Milano e immettersi poi in A4 verso Torino attraverso la barriera di Ghisolfa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, verso Torino, entrare allo svincolo di Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e di Cormano, verso Brescia, entrare alla stazione di Monza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.

Si precisa che gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino, per effetto della contestuale chiusura del tratto Monza-Milano Viale Certosa sopra indicata. L’area di servizio “Lambro sud” sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano-Meda, verso Meda e poi sulla A52 Tangenziale nord e rientrare in A4 alla stazione di Monza, verso Brescia;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano e Sesto San Giovanni, verso Torino: Milano Viale Certosa.