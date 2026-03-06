A30 CASERTA-SALERNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SARNO E PALMA CAMPANIA IN DIREZIONE CASERTA PER INCIDENTE

Roma, 6 marzo 2026 – Alle ore 21 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Sarno e Palma Campania in direzione Caserta, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del 35.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è momentaneamente bloccato e si registra 1 km di coda verso Caserta.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 6 di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti in viaggio in A30 diretti verso Caserta, devono uscire a Sarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Palma Campania.