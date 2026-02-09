A30 CASERTA-SALERNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MERCATO SAN SEVERINO E IL RACCORDO SALERNO-AVELLINO IN DIREZIONE SALERNO PER INCIDENTE

Roma, 9 febbraio 2026 – Alle 6:30 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Mercato San Severino e il Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno, per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante, al km 53,6, in corrispondenza del quale il traffico è bloccato.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, si registrano 2 km di coda in direzione Salerno.



Per chi è diretto verso Salerno, si consiglia di uscire a Palma Campania, percorrere la SS268 del Vesuvio in direzione Pompei, da cui è possibile entrare in A3 Salerno-Pompei-Napoli in direzione Salerno.