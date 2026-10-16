A30 CASERTA-SALERNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER MANIFESTAZIONE L’USCITA DI NOLA DA ENTRAMBE LE PROVENIENZE
A30 CASERTA-SALERNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER MANIFESTAZIONE L’USCITA DI NOLA DA ENTRAMBE LE PROVENIENZE
Roma, 16 ottobre 2026 – Alle 9:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Nola da entrambe le provenienze, a causa di una manifestazione in corrispondenza della stazione.
Per la stessa causa, si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Nola in direzione Caserta.
Sul luogo dell’evento sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.
In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita di Tufino.