A30 CASERTA-SALERNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER MANIFESTAZIONE L’USCITA DI NOCERA PAGANI DA ENTRAMBE LE PROVENIENZE
A30 CASERTA-SALERNO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER MANIFESTAZIONE L’USCITA DI NOCERA PAGANI DA ENTRAMBE LE PROVENIENZE
Roma, 16 ottobre 2026 – Alle 13 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Nocera Pagani da entrambe le provenienze, a causa di una manifestazione in corrispondenza della stazione.
Sul luogo dell’evento sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.
In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita di Castel San Giorgio per chi proviene da Salerno e l’uscita di Sarno per chi proviene da Caserta.