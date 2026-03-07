A30 CASERTA-SALERNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SARNO E PALMA CAMPANIA IN DIREZIONE CASERTA
Roma, 7 marzo 2026 – Alle ore 00:30 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stato riaperto il tratto compreso tra Sarno e Palma Campania in direzione Caserta, precedentemente chiuso a causa di un incidente all’altezza del km 35.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla viabilità.