A30 CASERTA-SALERNO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MERCATO SAN SEVERINO E IL RACCORDO SALERNO-AVELLINO IN DIREZIONE SALERNO

Roma, 9 febbraio 2026 – Alle 8:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno, è stato riaperto il tratto compreso tra Mercato San Severino e il Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno, precedentemente chiuso per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante al km 53,6, in corrispondenza del quale il traffico transita attualmente su una corsia.

Al momento, nel tratto interessato, si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e il Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno.