A30 CASERTA-SALERNO: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI PALMA CAMPANIA

Roma, 24 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, è stata annullata la chiusura della stazione di Palma Campania, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 24, alle 6:00 di venerdì 25 settembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.