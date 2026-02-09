A30 CASERTA-SALERNO: CODE TERMINATE NEL TRATTO COMPRESO TRA MERCATO SAN SEVERINO E IL RACCORDO SALERNO-AVELLINO IN DIREZIONE SALERNO

Roma, 9 febbraio 2026 – Alle 9:40, sulla A30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra Mercato San Severino e il Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno, sono terminate le code, registrate in precedenza per un incidente, ora risolto, nel quale era rimasto coinvolto un mezzo pesante al km 53,6.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico in direzione Salerno transita su tutte le corsie disponibili.