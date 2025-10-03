A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 ottobre, sarà chiusa l’entrata e l’uscita di Sarno.
In alternativa si consiglia di utilizzare Palma Campania o Nocera Pagani;
-dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiusa l’entrata e l’uscita di Mercato San Severino. In alternativa si consiglia di utilizzare Castel San Giorgio o Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino;
-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, per chi proviene dal Raccordo Salerno-Avellino, da Avellino ed è diretto verso Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino, per poi rientrare in A30 a Mercato San Severino;
-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il ramo di immissione sul Raccordo Salerno-Avellino, per chi proviene dalla A30 Caserta-Salerno, da Caserta ed è diretto verso Avellino.
In alternativa si consiglia di utilizzare a Lancusi sulla A2 e rientrare dallo stesso svincolo verso Caserta, per poi immettersi sul Raccordo Salerno-Avellino;
-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 ottobre, sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare Nocera Pagani o Mercato San Severino;