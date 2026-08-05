A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI MADDALONI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI MADDALONI
Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di installazione di un portale a messaggio variabile, sarà chiuso lo svincolo di Maddaloni, in uscita per chi proviene da Salerno, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 20:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 agosto;
-dalle 21:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 agosto.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Nola e percorrere la SS7 bis Nazionale delle Puglie verso Maddaloni.