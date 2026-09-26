A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 26 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Caserta e da Salerno;
-nelle due notti di mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Caserta: Sarno;
per chi proviene da Salerno: Castel San Giorgio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.