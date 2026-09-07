A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, nelle tre notti di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in uscita per chi proviene da Salerno, per consentire attività di ispezione cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio e seguire le indicazioni per SR266 in direzione Nocera Pagani.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.