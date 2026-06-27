A30 CASERTA- SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
A30 CASERTA- SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 27 giugno 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, nelle tre notti di martedì 30 giugno, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Nocera pagani, in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio.