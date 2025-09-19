A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Sarno.