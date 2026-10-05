A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle tre notti di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in uscita per chi proviene da Caserta e Salerno.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Caserta: Sarno;

per chi proviene da Salerno: Castel San Giorgio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.