A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Salerno. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio;

-nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Salerno e da Caserta.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Salerno: Castel San Giorgio;

per chi proviene da Caserta: Sarno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.