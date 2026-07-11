A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di rifacimento impianti di illuminazione, nelle tre notti di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio e seguire le indicazioni per la SR266 in direzione Nocera Pagani.