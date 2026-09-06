A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MERCATO SAN SEVERINO-CASTEL SAN GIORGIO VERSO CASERTA

Roma, 6 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio, verso Caserta.

In alternativa, dopo l’uscita a Mercato San Severino, seguire le indicazioni per Castel San Giorgio, percorrere la SR266 e rientrare in A30 alla stazione di Castel San Giorgio, verso Caserta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.