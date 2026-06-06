A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A1-MADDALONI VERSO SALERNO

Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e Maddaloni, verso Salerno.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla A1 immette sulla A30 Caserta-Salerno, per chi proviene da Roma e da Napoli ed è diretto verso Salerno.

In alternativa, chi proviene da Napoli e da Roma, dovrà uscire rispettivamente a Caserta sud e a Caserta Centro, per poi percorrere la SP335 dei Ponti della Valle verso Maddaloni, da dove entrare in A30, in direzione Salerno.