A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO

Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione della segnaletica orizzontale, sarà chiuso lo svincolo di Mercato San Severino, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 20:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 aprile;

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Caserta: Castel San Giorgio, sulla stessa A30;

in uscita per chi proviene da Salerno: Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino e proseguire sulla SR266 in direzione San Severino.