A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PALMA CAMPANIA E NOCERA PAGANI

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Caserta: Nola;

in uscita per chi proviene da Salerno: Sarno:

-nelle tre notti di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in uscita per chi proviene da Salerno, per consentire lavori di rifacimento impianti di illuminazione.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio.