A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI NOLA E PALMA CAMPANIA
Roma, 9 marzo 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 2:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino, al km 23+500 della A16 Napoli-Canosa;
-dalle 1:00 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Caserta: Pomigliano Villa Literno;
in uscita per chi proviene da Salerno: Palma Campania;
-dalle 21:00 di domenica 15 alle 1:00 di lunedì 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Salerno: Sarno;
in uscita per chi proviene da Caserta: Nola;
-dalle 00:00 alle 5:00 di lunedì 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Caserta: Nola;
in uscita per chi proviene da Salerno: Sarno.