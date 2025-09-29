A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI NOCERA PAGANI, NOLA E PALMA CAMPANIA

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Sarno, al km 36+200 o Castel San Giorgio, al km 44+400 della stessa A30; -dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Tufino, al km 23+500 della A16 Napoli-Canosa, o Pomigliano Villa Literno, al km 746+000 della A1 Milano-Napoli;

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Sarno, al km 36+200, o Nola, al km 18+900 della stessa A30.