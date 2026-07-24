A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SARNO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SARNO
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Sarno, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Caserta: Palma Campania;
verso Salerno: Nocera Pagani;
-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Nocera Pagani.