A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SARNO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SARNO
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Sarno, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Caserta e da Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Caserta: Palma Campania e percorrere la SP Sarno-Striano verso Sarno;
per chi proviene da Salerno: Nocera Pagani e percorrere la SR367 verso Sarno;
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Caserta: Palma Campania;
verso Salerno: Nocera Pagani.