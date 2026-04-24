A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SARNO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SARNO
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Sarno, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 aprile, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Palma Campania;
-dalle 21:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiusa in entrata verso Salerno.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Nocera Pagani.