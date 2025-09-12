A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PALMA CAMPANIA
Roma, 13 settembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, sarà chiusa in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Caserta: Nola;
in uscita per chi proviene da Salerno: Sarno;
-dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Salerno: Sarno;
in uscita per chi proviene da Caserta: Nola.