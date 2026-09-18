A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PALMA CAMPANIA

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Palma Campania, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Salerno: Sarno;

in uscita per chi proviene da Caserta: Nola e seguire le indicazioni per i paesi vesuviani sulla Strada Statale Nazionale delle Puglie, verso Palma Campania;

-nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Caserta: Nola;

in uscita per chi proviene da Salerno: Sarno e seguire le indicazioni per Pompei/Scafati/Striano sulla Strada Provinciale Sarno-Striano, proseguire poi sulla Strada Provinciale Pianillo verso via Sarno/via Palma, in direzione Palma Campania.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.