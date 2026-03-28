A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOLA
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOLA
Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiusa la stazione di Nola, secondo il seguente programma:
-dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiusa in entrata verso Caserta.
In alternativa si consiglia di entrare a Pomigliano Villa Literno, sulla A1 Milano-Napoli;
-dalle 21:00 di mercoledì 1alle 6:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiusa in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino, sulla A16 Napoli-Canosa.