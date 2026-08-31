A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOLA E CASTEL SAN GIORGIO
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOLA E CASTEL SAN GIORGIO
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Nola, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino, sulla A16 Napoli-Canosa;
-dalle 21:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 settembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Caserta: Sarno;
in uscita per chi proviene da Salerno: Mercato San Severino.