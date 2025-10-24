A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio;
-nelle due notti di giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Salerno.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Giorgio.