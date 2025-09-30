A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 30 settembre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 ottobre in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio.
-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 ottobre in entrata verso Caserta.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Sarno.