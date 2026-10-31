A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOCERA PAGANI

Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di manutenzione di pali luce, nelle tre notti di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Salerno: Castel San Giorgio;

in uscita per chi proviene da Caserta: Sarno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.