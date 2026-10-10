A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOCERA PAGANI

Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre: in uscita per chi proviene da Caserta, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Sarno;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre: in entrata verso Caserta, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Sarno;

-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre: in uscita per chi proviene da Caserta, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Sarno;

-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre: in uscita per chi proviene da Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio;

-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre: in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Caserta, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Sarno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.