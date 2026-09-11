A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOCERA PAGANI

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, per attività di ispezione e manutenzione del sottovia di svincolo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle tre notti di lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Caserta.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Sarno;

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Salerno.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Giorgio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.