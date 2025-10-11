A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI NOCERA PAGANI
Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, con orario 21:00-6:00 in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa, si consiglia di uscire a Castel San Giorgio;
-nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 21:00-6:00 in entrata verso Caserta.
In alternativa, si consiglia di entrare a Sarno.