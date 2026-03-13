A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE SARNO, NOCERA PAGANI, CASTEL SAN GIORGIO, MERCATO SAN SEVERINO E ALLACCIAMENTO RACCORDO SALERNO-AVELLINO. S30 RACCORDO SALERNO-AVELLINO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE SARNO, NOCERA PAGANI, CASTEL SAN GIORGIO, MERCATO SAN SEVERINO E ALLACCIAMENTO RACCORDO SALERNO-AVELLINO. S30 RACCORDO SALERNO-AVELLINO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A30
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno e sul Raccordo Salerno-Avellino (S30), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Sarno, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palma Campania o di Nocera Pagani.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Salerno: Castel San Giorgio;
in uscita per chi proviene da Caserta: Sarno.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-arà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Caserta: Sarno;
in uscita per chi proviene da Salerno: Castel San Giorgio.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 20 MARZO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Castel San Giorgio, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare Nocera Pagani o di Mercato San Severino.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 6:00 DI SABATO 21 MARZO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Mercato San Severino, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino, o la stazione di Castel San Giorgio, sulla stessa A30.
DALLE 22:00 DI DOMENICA 22 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 23 MARZO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiuso, per chi proviene da Caserta, il Ramo di immissione sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino.
In alternativa si consiglia di uscire a Mercato San Severino, seguire le indicazioni per Fisciano ed entrare da questo svincolo sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino.
Sul Raccordo Salerno-Avellino:
-sarà chiuso, per chi proviene da Avellino, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fisciano per poi entrare in A30 a Mercato San Severino, verso Caserta.