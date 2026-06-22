A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE NOCERA PAGANI, SARNO, IMMISSIONE RACCORDO SALERNO-AVELLINO. RACCORDO SALERNO-AVELLINO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A30
A30 CASERTA-SALERNO: CHIUSURE NOTTURNE NOCERA PAGANI, SARNO, IMMISSIONE RACCORDO SALERNO-AVELLINO. RACCORDO SALERNO-AVELLINO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A30
Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A30 Caserta-Salerno e sul Raccordo Salerno-Avellino, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 23 GIUGNO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno e in uscita per chi proviene da Caserta.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Salerno: Castel San Giorgio;
in uscita per chi proviene da Caserta: Sarno.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Caserta e in uscita per chi proviene da Salerno.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Caserta: Sarno;
in uscita per chi proviene da Salerno: Castel San Giorgio.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 24 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 25 GIUGNO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Sarno, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palma Campania o di Nocera Pagani.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 26 GIUGNO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiuso, per chi proviene da Caserta, il Ramo di immissione sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino.
In alternativa, uscire a Mercato San Severino e seguire le indicazioni per Fisciano ed entrare sul Raccordo Salerno-Avellino allo svincolo di Fisciano, in direzione Avellino.
Sul Raccordo Salerno-Avellino:
-sarà chiuso, per chi proviene da Avellino, il Ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta.
In alternativa, anticipare l’uscita a Fisciano ed entrare in A30 a Mercato San Severino, in direzione Caserta.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 26 ALLE 6:00 DI SABATO 27 GIUGNO
Sulla A30 Caserta-Salerno:
-sarà chiusa la stazione di Mercato San Severino, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Giorgio, sulla stessa A30, o lo svincolo di Fisciano, sul Raccordo Salerno-Avellino.